Acidente em mina da Vale no Canadá deixa 39 funcionários presos no subsolo; todos passam bem

Um acidente em uma mina da Vale no Canadá deixou 39 funcionários da mineradora presos no subsolo. De acordo com a Vale, o acidente ocorreu no domingo, 26, na mina de Totten, localizada na cidade de Sudbury, ao norte de Toronto. A empresa afirmou que os trabalhos de resgate já começaram e que todos passam bem.

"Todos estão seguros, com acesso a água, alimentos e remédios. Os empregados sairão por meio de um sistema de escada de saída secundária com o apoio da equipe de resgate da empresa", diz a companhia em nota.

Leia Também Tribunal de Minas condena Vale a indenizar em R$ 100 mil caminhoneiro que escapou do mar de lama de Brumadinho

Segundo a Vale, o incidente ocorreu na tarde de domingo, quando o meio de transporte para transferência dos empregados saiu do eixo, após um incidente no poço. De acordo com a mineradora, os empregados estavam no subsolo no momento e imediatamente foram para os postos de refúgio como parte dos procedimentos normais.

"Na tarde de domingo, na mina de Totten, uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso à mina subterrânea se desprendeu, bloqueando o shaft (aberturas para a passagem de tubulações) e, com isso, indisponibilizando o meio de transporte dos empregados", aponta a companhia.

A empresa diz manter frequente comunicação com eles desde o ocorrido, e que não há relato de ferimentos, além de terem acesso a água e comida.

"A equipe de resgate alcançou os mineradores e iniciou a movimentação via acesso de escadas secundário. Resgatar os empregados de forma segura e rápida é nossa prioridade número um", afirma a Vale.

Nos primeiros seis meses de 2021, a mina de Totten produziu 3,6 mil toneladas de níquel. A produção na mina está temporariamente suspensa e a companhia diz avaliar as medidas necessárias para a retomada da produção.