Acionistas da Oi articulam trocar comando da tele

Fundos de investimentos acionistas da Oi estão se articulando para encontrar um novo presidente para operadora, apurou o Estadão/Broadcast. Em recuperação judicial desde junho de 2017, a companhia é comandada pelo executivo Eurico Teles.

Teles, que também acumula a função de vice-presidente jurídico, assumiu a Oi no fim de novembro de 2017, quando o executivo Marco Schroeder renunciou ao cargo. Desde então, ajudou a conduzir o processo de reestruturação da empresa com apoio do conselho de administração da companhia.

A saída de Teles ainda não foi debatida oficialmente no conselho, segundo fontes a par do assunto. Os acionistas estariam em busca de um executivo de peso com experiência em telecomunicações para fazer um “virada” na operadora, que tinha dívidas de R$ 65 bilhões quando entrou com pedido de proteção na Justiça.

Três nomes que fazem parte do conselho da Oi foram apontados como possíveis sucessores de Teles: Rodrigo Abreu, ex-presidente da TIM; Roger Solé, ex-diretor de marketing na TIM e vice-presidente da mesma área da tele americana Sprint (que fundiu as operações com a Nextel no País); e Paulino do Rego Barros Júnior, ex-presidente das operações globais da AT&T e ex-vice-presidente da Motorola. Procurada, a Oi não comenta.