Ações norte-americanas fecham em queda depois de 2 dias de alta As bolsa norte-americanas fecharam em queda nesta sexta-feira à medida que investidores diminuíram o otimismo com a possibilidade de a economia conseguir evitar uma recessão, e se embolsaram os lucros obtidos com ações de bancos e do setor farmacêutico após dois dias de alta. O índice Dow Jones teve baixa de 1,38 por cento, a 12.207 pontos. O Standard & Poor's 500 caiu 1,59 por cento, a 1.330 pontos. O Nasdaq retrocedeu 1,47 por cento, a 2.326 pontos. As ações bancárias, que tiveram um dos melhores desempenhos desta semana, caíram devido a rumores de mais baixas contábeis relacionadas ao setor imobiliário. O índice financeiro da S&P caiu 2,47 por cento. Papéis de empresas do setor farmacêutico, que normalmente operam com tranquilidade em bons e maus tempos, foram atingidas nesta sexta-feira após ajudar a liderar o mercado a ganhos nesta semana. Apesar da queda do dia, o Dow e o S&P fecharam em alta nesta semana pela primeira vez em cinco semanas. O Nasdaq fechou a semana em queda pela quinta vez consecutiva. "O cenário econômico não mudou, ainda existe um grande nível de nervosísmo sobre qualquer notícia que ressalte que ainda existe razão para se preocupar com a direção do mercado", disse Michael James, operador sênior do banco Wedbush Morgan.