Adote um Áudio: campanha cria 'playlist de cartinhas de natal' para pessoas com deficiência visual

Pelo segundo ano, a plataforma de streaming Deezer e a Fundação Dorina Nowill para Cegos se uniram para dar voz às tradicionais cartas de natal de pessoas cegas ou com baixa visão. A campanha “Adote um Áudio” substitui os textos por narrações com os pedidos ao “Papai Noel”.

Até o dia 25 de dezembro, a plataforma vai divulgar uma playlist com 50 cartas narradas por crianças, jovens e adultos atendidos pela Fundação Dorina. “Com cada vez mais gente adotando o streaming e tecnologias de voz, o uso do áudio para que cada um contasse sua história possibilita que as mensagens cheguem a mais pessoas", afirma o diretor de branding da Deezer, Stefan Habergritz.

A campanha de doação foi desenvolvida pela agência Lew’Lara\TBWA em parceria com as empresas La Carretera, de captação de imagem, Cabaret Studio, de tratamento de áudios, e da Webcore, responsável pela programação e trâmites digitais para check out das doações no site da plataforma de streaming.

Quem quiser adotar um áudio poderá iniciar o processo ainda dentro do serviço de áudio. Os interessados podem acessar a playlist de cartinhas através do site ou aplicativo da Deezer e clicar no botão “adotar” para efetuar a compra do presente escolhido, que será destinado pela própria instituição sem fins lucrativos às pessoas apadrinhadas. Além das doações aos frequentadores da entidade, os doadores também poderão ajudar financeiramente a própria Fundação Dorina.