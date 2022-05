AE Broadcast premia profissionais do mercado financeiro com melhor desempenho em 2021

A indefinição acerca da política fiscal a ser implementada pelo próximo governo é o principal ponto de incerteza nos cenários dos economistas do mercado. A maior parte das expectativas sugere desaceleração da inflação e da atividade, mas os profissionais reconhecem uma incerteza acima do normal para as projeções. Até porque a perspectiva é de eleições conturbadas pela frente.

"Se tivermos uma política fiscal conservadora, alinhada ao teto de gastos e com contenção das despesas, pode haver espaço para a inflação cair mais rápido e ancorar as expectativas", disse Aurelio Bicalho, economista-chefe da Vinland Capital, grande vencedora da 16.ª edição do Prêmio Broadcast Projeções, referente ao ano de 2021.

A gestora conquistou tanto o Top 10 Básico – que considera estimativas para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), taxa Selic e câmbio –, quanto o Top 10 Geral, que inclui também as expectativas para Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e relação entre dívida pública e PIB. Confira, abaixo, as vencedoras do “top 10” do prêmio.

A cerimônia de premiação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 26, em live com a participação do ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite, que falou sobre o potencial do mercado de carbono brasileiro e o risco da "inflação verde". Segundo Leite, o governo procura soluções climáticas lucrativas para que a sociedade não pague a conta da redução de emissões de carbono com produtos e energia mais caros.

Ele afirmou que discute esse assunto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. "Tivemos uma inflação de desabastecimento, na pandemia, e agora há uma inflação de energia. Não podemos deixar uma inflação verde acontecer."

Uma das soluções por ele propostas é o uso do biometano. Ainda segundo o ministro, o mercado de carbono no Brasil já nasceu, e não depende da aprovação do projeto de lei (PL) sobre o tema no Congresso para operar. "Fizemos o decreto baseado na lei de mudança do clima, que já citava a criação de um mercado de carbono", explicou.

O segundo painel do webinar promovido pela Agência Estado teve como foco a corrida eleitoral, com um debate entre o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, e o colunista do Broadcast Político Marcelo de Moraes.

Cortez reforçou que o quadro econômico materializado no problema inflacionário será o grande obstáculo à reeleição de Jair Bolsonaro. De todo modo, segundo ele, o próximo presidente eleito terá de lidar com um ambiente político em que atuam praticamente três chefes de governo. "Hoje, temos quase três chefes de governo: o presidente e os comandantes da Câmara e do Senado. Organizar um projeto coeso e que dure no tempo não é trivial. O próximo mandatário vai herdar um cenário ainda muito polarizado", afirmou Cortez.

Analistas premiados

As perspectivas para o cenário político e de meio ambiente no Brasil estão no radar dos analistas de investimento que, em 2021, apostaram no forte ciclo das commodities no mercado internacional e nas ações de empresas boas pagadoras de dividendos. Foram esses os focos das carteiras de melhor retorno aos investidores, conforme a 24.ª edição do Prêmio Broadcast Analistas.

"É uma satisfação para nós da Agência Estado este momento em que podemos reconhecer o talento dos profissionais que buscam apontar a melhor direção aos investidores, particularmente em anos tão difíceis como foi este de 2021", disse Miresh Kirtikumar, CEO da Agência Estado.

Na primeira colocação, Daniel Cobucci, responsável pelo setor de Óleo e Gás no Banco do Brasil Investimentos (BB-BI), comentou que, após um 2020 ruim para o petróleo, 2021 foi marcado por uma retomada. Sobre o sucesso da carteira – que teve rendimento de 35,88% ante queda de 11,93% do Ibovespa – atribui ao fato de ter apontado os papéis mais promissores "na hora certa". Entre as recomendações do profissional estavam Vibra e Petrobras.

Braskem e JBS foram apostas de Rodrigo de Almeida, analista de Alimentos e Restaurantes do Santander Brasil, que alcançou o segundo lugar no prêmio. O terceiro lugar ficou com Leandro Fontanesi, analista do Bradesco BBI em alimentos, bebidas e agronegócios.

A 24.ª edição do ranking trouxe ainda a Planner, com o troféu de Corretora do Ano, que teve um olhar clínico para as boas pagadoras de dividendos trimestrais.

Para o Ibovespa, a Planner projeta ainda muita volatilidade, diante do cenário de guerra, oscilação das commodities e juros elevados. Mas é a inflação o ponto mais desafiador citado pelo CEO da corretora, Carlos Arnaldo Borges de Souza. "A questão macro ainda preocupa muito, mas a inflação destrói qualquer ecossistema. Não tem ganhador para a inflação. É algo que tem que ser combatido".

Ranking Prêmio Broadcast Projeções

1 - Vinland Capital

2 - Barclays

2 - Novus Capital

4 - Banco ABC Brasil

5 - Banco BV

6 - GO Associados

7 - MCM Consultores

8 - Bradesco

9 - Banco Cooperativo Sicredi

10 - Banco Fibra