AES Tietê compra complexo eólico da Renova Energia

A AES Tietê anunciou na terça-feira, 9, a compra do Complexo Eólico Alto Sertão III da Renova Energia num negócio que pode somar R$ 516 milhões. Além do parque em operação, a aquisição inclui uma parte do projeto que ainda será construída e uma carteira de 1.100 MW a serem desenvolvidos. O negócio ainda precisa de aprovação dos órgãos competentes e também depende do cumprimento de ambas as partes de algumas condicionantes prevista no contrato.

A compra inclui 438 MW em fase pré-operacional, pela qual a AES Tietê pagará R$ 350 milhões. Há ainda 305 MW para serem construídos e que custarão R$ 90 milhões. A carteira de projetos de 1.100 MW a serem desenvolvidos podem representar mais R$ 76 milhões, dependendo do resultado da auditoria que a empresa americana está fazendo. Além desses valores, a companhia assumirá a dívida financeira do projeto, de R$ 988 milhões.

Fundada em 2001, a Renova tem como sócios a estatal mineira Cemig; a Light, do Rio de Janeiro; e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No fim de marco, Cemig e Light compraram a participação do fundo CG I, dos fundadores da Renova. Isso dá ao BNDES o direito de vender também sua participação na empresa, que deverá fazer uma oferta pública de ações para comprar os papéis que estão no mercado.

A venda de Alto Sertão III estava sendo negociada desde o ano passado. Até agosto, a empresa estava em conversas para fechar com a canadense Brookfield. Mas o negócio não foi adiante e a AES entrou no páreo.

Hoje o projeto está com 87% dos investimentos concluídos. No total, foram gastos R$ 2,1 bilhões, sendo R$ 900 milhões de dívidas com o BNDES – originalmente, esse valor era de R$ 650 milhões referente a um empréstimo ponte que vem sendo renovado a juros altos. Para concluir o empreendimento, faltam R$ 325 milhões.

O projeto faz parte de um conjunto de três complexos eólicos levantados pela Renova na Bahia. Os dois primeiros, que somam quase 700 MW de potência instalada, já foram vendidos. O primeiro foi adquirido pela Brookfield e o segundo pela AES Tietê, que agora compra o terceiro complexo.

Com a venda de Alto Sertão III, a Renova fica com 16 PCHs em operação e uma carteira de cerca de 5 mil MW de projetos de energia renovável em desenvolvimento, afirma o vice-presidente da Renova, Claudio Ribeiro da Silva Neto. “Além da venda, está havendo uma reorganização das dívidas da Renova, no total de R$ 1,4 bilhão, com bancos, Cemig e Light.”