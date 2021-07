Agência Estado anuncia Prêmio Broadcast Empresas nesta terça, em evento com Ilan Goldfajn

Nesta próxima terça-feira, 13, serão conhecidas as dez empresas de capital aberto brasileiras que melhor desempenho apresentaram em 2020 a seus investidores. A cerimônia de premiação será um webinar, a partir de 9h, com a presença do economista Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central e atual presidente do conselho do Credit Suisse no Brasil, em um debate sobre a retomada econômica pós-pandemia. O evento contará também com o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, em entrevista ao vivo.

O Prêmio Broadcast Empresas é realizado pela Agência Estado em parceria com a consultoria Economatica. As dez primeiras colocadas serão reveladas durante a cerimônia, que também destaca as companhias nas categorias especiais Novo Mercado, Sustentabilidade e Small Cap.

O ranking, que está em sua 21ª edição, reflete um conjunto de sete indicadores muito utilizados por investidores e profissionais do mercado financeiro. São eles: a variação da rentabilidade patrimonial; pagamento de dividendos em relação ao patrimônio; índice preço/lucro (PL); preço/valor patrimonial da ação (P/VPA); oscilação da ação; volatilidade da ação; e liquidez. Cada empresa é representada pela sua ação mais líquida (ON ou PN).

A presente edição do Prêmio Broadcast Empresas teve participação de 206 empresas com ações negociadas na B3 e selecionadas por terem patrimônio líquido acima de R$ 10 milhões, divulgado seus balanços no prazo previsto em lei e estarem em dia com seus credores no período analisado.

Assista à cerimônia do Prêmio Broadcast Empresas 2021 pelo canal da Agência Estado no YouTube, pelo perfil da Agência Estado no Linkedin, no terminal Broadcast ou pelo site do Estadão.

Prêmio Broadcast Empresas