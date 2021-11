Airbnb lança apartamento inspirado em cenário de 'Sex and the City'

O Airbnb vai realizar o sonho dos fãs do seriado "Sex and The City" de visitar o apartamento de Carrie Bradshaw - interpretada pela atriz Sarah Jessica Parker-, em Nova Iorque. Em parceria com a Warner Bros, a plataforma de aluguel criou uma réplica do imóvel icônico que poderá ser alugada para visitação. A iniciativa faz parte das ações de lançamento do seriado “And Just Like That…'', reboot que acompanha uma nova fase da vida da personagem principal.

A partir de 8 de novembro, por diárias de US$ 23 (aproximadamente R$ 131 em cotação atual), os fãs da série poderão visitar o apartamento que foi instalado no bairro de Chelsea, em Nova Iorque, diferentemente do endereço original da série que ficou eternizado na Perry Street 66, em West Village. “Já se passaram mais de 20 anos desde que Carrie Bradshaw entrou em nossas vidas e agora, pela primeira vez, você pode entrar em uma recriação de seu apartamento icônico”, anunciou o Airbnb nas redes sociais.

O imóvel foi decorado com móveis, objetos e até parte do guarda-roupas de Carrie Bradshaw, como os sapatos da grife Manolo Blahnik - queridinhos da personagem. Conforme anunciou a empresa, os visitantes poderão até mesmo saborear um Cosmopolitan enquanto escutam uma mensagem de voz personalidade da atriz que interpreta a escritora nova iorquina.

“Olá, sou Sarah Jessica Parker, uma atriz, produtora e empresária que teve a grande honra de trazer Carrie Bradshaw à vida. Não há ninguém como Carrie, e nenhum lugar como a cidade de Nova Iorque aos olhos dela”, afirma Parker em sua conta no Airbnb. “Como nova iorquina, estou animada para dar àqueles que ela se inspirou ao longo dos anos a oportunidade de ‘calçar seus sapatos’ por uma noite inesquecível”

O reboot de Sex and the City chega ao serviço de streaming da HBO Max a partir de dezembro deste ano.