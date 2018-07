Airbus obteve 1.341 pedidos em 2007, atrás da Boeing A fabricante européia de aeronaves Airbus reportou nesta quarta-feira que obteve 1.341 pedidos em 2007, abaixo dos 1.431 pedidos registrados pela Boeing, num ano de recordes nesse quesito para ambas as empresas. A Airbus contabilizou 1.458 pedidos antes de cancelamentos, contra 1.423 da Boeing, afirmou a empresa européia. "Esses números são enormes, foi um ano incrível. Agora é uma questão de como conseguir manter o ritmo", afirmou o presidente da Airbus, Tom Enders, a jornalistas. A fabricante de aviões, subsidiária do grupo aeroespacial EADS, manteve a liderança como maior produtora de aeronaves de grande porte em 2007, mas perdeu para a Boeing em número de novos pedidos para o segundo ano corrente. Em 2006, a Airbus vendeu 790 aeronaves contra 1.044 da Boeing. Segundo a Airbus, foram entregues 453 aviões em 2007, acima da sua precisão entre 440 e 453 unidades. Para 2008, Enders prevê entrega de 470 aeronaves e um número de pedidos abaixo do recorde do ano passado, mas acima do número de entregas. A empresa declarou ainda que superou suas metas para o primeiro ano de um programa de restruturação e corte de custos que deve durar quatro anos, chamado de Power8, conseguindo economias superiores a 300 milhões de euros (445 milhões de dólares).