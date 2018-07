Alcoa tem lucro líquido maior no 4o trimestre A fabricante de alumínio Alcoa afirmou nesta quarta-feira que o lucro líquido no quarto trimestre aumentou devido a uma reestruturação favorável e a benefícios tributários. Isso mais que compensou os preços menores do alumínio. O lucro líquido foi de 632 milhões de dólares, ou 0,75 dólar por ação, em comparação com os 359 milhões de dólares, ou 0,41 dólar por ação, vistos no mesmo período do ano passado. A empresa registrou um benefício de 0,38 dólar por ação no trimestre mais recente, relacionado ao seu acordo para vender a sua unidade voltada ao consumidor e a empacotamento. As receitas caíram para 7,39 bilhões de dólares em relação aos 7,84 bilhões de dólares por conta dos preços menores do metal, afirmou a empresa. Na segunda-feira, o Credit Suisse reduziu suas perspectivas de lucro para a empresa, citando os preços menores do alumínio, câmbio adverso e mudanças nos preços de energia, além da fraqueza mais evidente em alguns mercados. Depois de ser negociado a 2,659 dólares por tonelada na bolsa de metais de Londres em 7 de novembro, o preço do alumínio recuou e atualmente está sendo comercializado a cerca de 2,500 dólares por tonelada. (Reportagem de Steve James)