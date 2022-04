Alelo investe em aplicativo de entrega de refeições caseiras Eats For You

A bandeira de cartões de benefícios Alelo, sociedade entre Bradesco e Banco do Brasil, entrou nesta terça-feira, 12, para o rol de investidores da Eats for You, uma plataforma virtual que conecta pessoas que produzem refeições caseiras aos consumidores. O aporte, que não teve o valor revelado, coloca a Alelo junto a investidores como a gestora Bossanova.

Com o aporte, a startup pretende expandir sua operação, e estar em pelo menos sete Estados até o final de 2022. Além disso, a companhia pretende aumentar a importância de seu canal de vendas para empresas, utilizando a base de clientes da Alelo. As duas marcas já tinham parcerias: a Eats for You passou a aceitar cartões de benefícios como meio de pagamento via convênio com a Alelo, que é líder no segmento.

A Eats for You é um marketplace de refeições caseiras - que nos últimos anos, tornaram-se fonte de renda para uma parcela relevante da população brasileira. Além de receber investimentos de fundos de capital de risco, a startup já participou de iniciativas de aceleração feitas por braços de empresas como a gigante de alimentos BRF.

Neste ano, o objetivo da Eats for You é crescer três dígitos. A empresa não revela dados de receita, mas informa ter gerado mais de R$ 2,2 milhões em renda formal para os empreendedores desde sua criação, em 2018, e comercializado mais de 260 mil refeições.

Segundo o CEO e fundador da startup, Nelson Andreatta, a meta é alcançar mais de 5.000 profissionais cadastrados e gerar renda formal de R$ 10 milhões neste ano. "Com este aporte Série A iremos triplicar nosso time, focando principalmente nas áreas de operação e produto, e expandir nossa operação para mais de 100 pontos de vendas ativos", diz ele, em nota.

A Alelo vem acelerando seus investimentos em inovação para diversificar fontes de receita. A empresa possui uma plataforma de delivery - a Pede Pronto - que deve ampliar sua atuação para ajudar os clientes a "furarem a fila" em shows e eventos esportivos na hora de comprar refeições, como mostrou o Estadão/Broadcast.

"Em 2022 queremos nos conectar cada vez mais com startups que usem tecnologia para transformar e beneficiar a vida das pessoas, pois entendemos que é preciso fortalecer toda a cadeia de forma sustentável", afirma Márcio Alencar, diretor de estratégia digital, marketing e negócios da Alelo.