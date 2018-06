Alpargatas tem lucro de R$ 45,1 milhões no 4º tri, queda de 56% ante 2016

A fabricante de calçados Alpargatas reportou lucro líquido de R$ 45,1 milhões no quarto trimestre de 2017, recuo de 56% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano, o lucro da companhia alcançou R$ 350,5 milhões, montante 2,2% menor que o de 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Alpargatas recuou 61,1% no quarto trimestre ante igual período de 2016. A companhia registrou Ebitda de R$ 56,7 milhões entre outubro e dezembro. No ano, o Ebitda soma R$ 486,2 milhões, queda de 15,6%.

Já a receita líquida da Alpargatas nos três meses finais de 2017 cresceu 3,5% na comparação anual, chegando a R$ 1,103 bilhão. Em doze meses, a receita acumulou R$ 3,721 bilhões, recuo de 8,2% ante 2016.

Os resultados da Alpargatas foram afetados no trimestre por uma despesa não recorrente de R$ 125,5 milhões. A companhia registrou um impairment de parte do ágio oriundo da aquisição da grife Osklen.

A Alpargatas informou que o impairment foi feito para "refletir a nova expectativa de ganhos futuros da empresa". O montante equivale a cerca de 40% do valor contábil da Osklen registrado na Alpargatas.

Sem considerar o efeito dos itens não recorrentes, o Ebitda da Alpargatas no quarto trimestre teria sido de R$ 195,6 milhões, crescimento de 16,9% na comparação com igual período de 2016.

Em julho do ano passado, as ações da Alpargatas – dona da Havaianas – que pertenciam ao grupo J&F, dos irmãos Batista, foram compradas por R$ 3,5 bilhões por Itaúsa (holding de investimentos do Itaú), Cambuhy (fundo da família Moreira Salles) e Warrant. As três entidades são os novos acionistas controladores da companhia, com 54,24% de participação.