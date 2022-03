Alumínio terá déficit maior em 2022 devido ao cenário internacional, diz CBA

Rio - O mercado de alumínio deve registrar uma dinâmica favorável aos produtores neste ano, com menor oferta do produto e uma demanda firme pelo mundo, disse nesta quarta-feira, 16, o presidente da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), Ricardo Carvalho. Segundo ele, o mercado teve déficit de 1 milhão de toneladas no ano passado.

“A expectativa é de déficit ainda maior neste ano, devido a todas as incertezas e situações que estamos vivendo”, disse Carvalho, em referência aos impactos no mercado após a Ucrânia ser invadida pela Rússia. A Rússia está entre os maiores produtores do mundo de metal leve, o que levou o alumínio a preços recordes, acima de US$ 3,5 mil por tonelada em Londres.

O diretor financeiro da CBA, Luciano Alves, lembrou que o mercado está desbalanceado entre oferta e demanda há mais tempo. Ele disse que os estoques de alumínio no mundo estão atualmente em 50 dias, gerando preocupação no mercado. “Olhando para o mercado, especialistas veem manutenção desse cenário de déficit para frente, com suporte mais favorável para preços”, acrescentou.

Apesar do temor da redução de oferta da Rússia abrir brechas de fornecimento no mercado internacional, Carvalho disse que a empresa segue focada em abastecer o mercado interno brasileiro. Ele explicou que a falta de capacidade de produção tornaria insustentável uma estratégia de ganhar mercado fora do País.

“Temos plena condição [técnica] de exportar produtos de maior valor agregado e temos um portfólio completo de produtos. Exportamos cerca de 15% das nossas vendas para clientes que temos, mas nosso foco é sempre maior no mercado interno”, acrescentou Carvalho.