Ambipar anuncia aquisição de empresa canadense de atendimentos ambientais emergenciais

A Ambipar anuncia nesta quinta-feira, 3, a aquisição de 100% da canadense First Response, especialista em atendimentos de emergências ambientais com foco em incêndio, treinamentos, simulados e terceirização de bombeiros e equipamentos de combate a incêndios. O valor da transação, feita por meio da Ambipar Holding Canadá, não foi divulgado.

Esta é a quarta aquisição da Ambipar no Canadá e a décima primeira na América do Norte. Com isso, a empresa passa a contar com 28 bases estrategicamente localizadas na região. A First Response, que agora torna-se Ambipar Response, possui 8 bases operacionais no Canadá, nos estados de British Columbia e Alberta. Em 2021, faturou 10.2 milhões de dólares canadenses, com Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2.1 milhões de dólares canadenses.

Ainda segundo a Ambipar, a operação expande geograficamente a presença da companhia na América do Norte, amplia a capilaridade de atendimento, reduzindo o tempo de resposta e aumenta o portfólio de serviços e soluções na região. Além disso, gera sinergias operacionais, administrativas e oportunidades de cross selling.

A companhia esclarece que a aquisição não será submetida à aprovação dos acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, tendo em vista que foi realizada por meio de sua subsidiária, de capital fechado e o preço pago não ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores previstos no artigo 256,II da Lei 6.404/76.