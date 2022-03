Ame, da Americanas, aposta em seguro de vida com mensalidade a partir de R$ 5

A Ame, carteira digital da Americanas S.A., passou a oferecer a contratação de seguro de vida com mensalidade a partir de R$ 5. A empresa já oferecia modalidades mais simples de seguros, como o residencial, de celular e aparelhos portáteis, para animais de estimação e dental.

O movimento faz parte de uma tendência de diversificação de receitas em carteiras e contas digitais. Em 2020, o Nubank também entrou no mercado de seguros de vida e criou, em 2022, um seguro para celulares. Nesta semana, o PicPay criou um seguro para transações indevidas, após roubo de celular ou operações feitas sob coação.

Leia Também Nubank lança seguro para celular com cobertura em todo o Brasil

A Ame atingiu seu primeiro ponto de equilíbrio entre receitas e despesas em novembro de 2021 e é uma das áreas estratégicas da Americanas SA para garantir mais fontes de receita ao negócio. Além disso, a carteira digital é uma aposta da companhia para fazer com que o cliente acesse mais vezes a sua plataforma e, por isso, gaste mais ali.

O novo produto, desenvolvido em parceria com a Pulso Seguros e a MetLife, contempla cobertura por morte, invalidez por acidente, assistência funeral, diária por internação hospitalar e assistência funeral para os beneficiários, sejam eles filhos, pais, sogros ou cônjuge.

O seguro de vida é válido para contratação por pessoas de 18 a 60 anos, com reenquadramento etário após cinco anos da contratação. Além disso, não há qualquer variação de preço por atividade profissional. O valor de cobertura pode chegar a R$ 200 mil em caso de morte ou invalidez, para ser utilizado como o segurado quiser. O segurado concorre ainda a um sorteio mensal de R$ 10 mil.

Na última teleconferência com investidores, os analistas questionaram se a marca do breakeven da Ame em novembro foi pontual ou se a frente de negócios deve evoluir em rentabilidade. A CEO da Ame, Anna Saicali, limitou-se a dizer que a equipe ficou feliz com a marca e que quer continuar evoluindo.