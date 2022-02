Americanas já perdeu R$ 250 milhões com sites for do ar por ataque hacker, estima XP

Com as plataformas online das Lojas Americanas fora do ar desde sábado, muitos clientes que fizeram compras recentemente estão preocupados em relação aos seus pedidos. A companhia já declarou, por meio de suas redes sociais, que o problema pode afetar as entregas, gerando atrasos. Alguns consumidores querem cancelar seus pedidos, mas não sabem como, justamente porque o aplicativo e o site estão fora do ar.

Veja o que o Código de Defesa do Consumidor diz sobre as dúvidas mais procuradas relacionadas a este caso, e que vale também para as plataformas do Submarino, Shoptime e Sou Barato, que também estão fora do ar.

Direito à informação

O cliente tem direito à informação e também ao atendimento eficaz, segundo o decreto federal 7.962/2013, conhecido como Lei do e-commerce, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor em relação ao comércio eletrônico.

O decreto aponta que é obrigação da empresa disponibilizar informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor, além de “manter serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, que possibilite ao consumidor a resolução de demandas referentes a informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento do contrato”.

O cliente, portanto, tem o direito de entrar em contato com a empresa para cobrar soluções e se informar sobre a situação de suas compras (os números telefônicos do SAC da Americanas são: 4003-4848 para capitais; 0800 229 4848 no Rio; e 11 4003-4848 para outras regiões).

Direito de arrependimento

O Código de Defesa do Consumidor também garante que, ao realizar compras pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento. Ou seja, ele tem até 7 dias corridos, após receber o produto, para devolvê-lo e receber de volta integralmente o valor que pagou.

Em caso de entrega atrasada

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a entrega de um produto fora do prazo combinado caracteriza descumprimento de oferta, também estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, o consumidor poderia escolher uma das três opções para exigir: o cumprimento forçado da entrega; receber outro produto ou serviço equivalente; ou cancelar a compra, tendo direito ao reembolso. Seja qual for a opção escolhida, o Idec recomenda que a solicitação seja feita por escrito, como por e-mail, para que haja um comprovante.

Se a questão não for resolvida pela própria empresa, o instituto recomenda entrar em contato com o Procon, que vai cobrar uma solução. Se ainda assim não houver resposta da empresa, o consumidor pode procurar o JEC (Juizado Especial Cível).