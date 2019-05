Amos Genish vai comandar unidade digital do BTG Pactual

O banco BTG Pactual lançará uma unidade para consolidar seus negócios digitais no segmento de varejo, a ser liderada por Amos Genish.

O executivo é conhecido pela sua atuação no setor de telecomunicações, como ex-presidente da Telefônica Vivo e da Telecom Itália.

Ele vai comandar o BTG Pactual Digital, serviços para pequenas e médias empresas, serviços oferecidos por meio de sua participação no Banco Pan, seguros, análise de dados por meio da Decode, e a aceleradora de scale-ups boostLAB.

Além disso, o BTG Pactual pretende fazer oferta pública secundária de units de cerca de R$ 2 bilhões, com objetivo de elevar o percentual de suas units em circulação no mercado (free float), para um nível de ao menos 21%.

“Para tanto, já engajou instituições financeiras locais e internacionais para atuarem como coordenadores da potencial oferta”, afirmou a companhia em fato relevante.

Como parte do processo, o banco pretende se listar no nível 2 de governança corporativa da B3.

Por fim, o BTG Pactual pretende transferir cerca de 25% do capital da gestora suíça de recursos EFG International para o BTG Pactual Holding. Após a transferência, o banco permanecerá com cerca de 5% do capital da EFG.

Essa transação se dará em duas etapas. A primeira envolve a transferência de parcela correspondente a cerca de 10% do capital da EFG, junto com passivos do banco de aproximadamente R$ 830 milhões. A transferência dos 15% restantes será feita posteriormente.

Segundo o BTG Pactual, a transação permitirá uma percepção mais clara da performance dos negócios do grupo e um substancial aumento do índice de capital, com o índice de capital principal avançando de 10,2% para 13,4%.

“Espera-se que o aumento do capital regulatório permitirá, ainda, que o banco se beneficie de forma acentuada das significativas oportunidades de crescimento de seus negócios core nos mercados da América Latina”, afirma o documento. /COM REUTERS