Andorinha lança linha de azeite com lucro 100% revertido para ações de combate à fome

A Andorinha vai produzir uma linha de azeites com 100% do lucro revertido para o combate à fome em Estados do Nordeste brasileiro. A iniciativa é uma parceria do Grupo Sovena, detentor da marca, com a Yunus Negócios Sociais. O Projeto Revoa importará o produto de Portugal que será comercializado em todo o território nacional e no e-commerce da marca.

Conforme divulgado pela companhia de azeites portugueses, as vendas da linha especial serão realizadas até o final de janeiro de 2022. Após o fim da campanha, todo lucro arrecadado será destinado a seis projetos de negócios com foco em impacto social e ambiental voltados ao combate à fome.

Os projetos interessados em participar do programa de aceleração podem se inscrever de 25 de outubro a 17 de novembro no site do projeto. Ao todo, serão escolhidos seis negócios, que participarão, de maneira gratuita, de três meses de consultoria com assessoria técnica e acesso ao microcrédito.