Antes de abrir capital, XP muda marca e passa a se chamar XP Inc

Antes de lançar sua oferta inicial de ações, que ocorrerá nos Estados Unidos, o Grupo XP acaba de mudar sua marca para XP Inc. A abertura de capital da XP está programada para ocorrer ainda neste ano, em dezembro.

A XP já contratou o sindicato de bancos que estruturará a oferta, que ocorrerá na Bolsa de Nova York (Nyse) ou ns Nasdaq. Fazem parte do grupo JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs Itaú Unibanco e a própria XP, que trabalhará na distribuição da oferta.

"Após 18 anos transformando o mercado financeiro, percebemos que era o momento de revisar o posicionamento da nossa marca corporativa", afirma, em nota, Fernando Vasconcellos, sócio da XP Inc. "Crescemos muito ao longo dos anos, desenvolvemos novas linhas de negócios, criamos marcas e inovamos de forma contínua em um mercado até então engessado. A marca anterior não falava mais com esta diversidade de iniciativas e com nossos valores internos."

A oferta deverá ser protocolada na SEC, a entidade que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, em breve, após os sócios decidirem em qual bolsa norte-americana a operação ocorrerá. Uma emissão em São Paulo, na B3, com Brazilians Depositary Receipts (BDRs, recibos de ações) pode ocorrer, mas dependerá de um ajuste na regra, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para permitir a emissão desse tipo de ativo por uma empresa brasileira.