Antigos patrocinadores vão à Band com Faustão

Revisitando antigos quadros e “renomeando” algumas atrações, o apresentador Fausto Silva retornou à Band na semana passada. De volta ao canal depois de 34 anos, Faustão virou uma vitrine milionária para a emissora atrair anunciantes. Para participar do programa diário, empresas chegam a pagar quase o mesmo valor da cota máxima de anúncio no Big Brother Brasil 2022, só que com um número menor de publicidades veiculadas.

Entre velhos e novos anunciantes, o apresentador fez sua estreia com nomes consolidados como Carrefour, Magazine Luiza e Santander, além de atrair empresas novatas na TV aberta, como a startup Flash Benefícios.

A cota mais abrangente do programa custa cerca de R$ 89 milhões e dá direito a 13 vinhetas de oferecimento, 26 ações especiais e 26 comerciais. Outras opções de patrocínio podem sair por R$ 87 milhões, no caso das ações de Cassetadas do Faustão, ou R$ 47 milhões, para quem escolhe anunciar os quadros como Esta é a sua Vida. As marcas também têm a opção de entregas avulsas por R$ 2,5 milhões, conforme apresentação a anunciantes à qual o Estadão teve acesso.

Para Lilian Carvalho, coordenadora do Centro de Estudos de Marketing da FGV, apesar de expressivos, os preços das cotas de patrocínio refletem o “valor Faustão”. A especialista destaca que o retorno para as empresas que se associam a ele é muito superior ao investido. “O alcance que essas marcas conseguem é incrível, porque vai além da TV aberta. As pessoas estão comentando na internet sobre o programa.”

Após parceria de 16 anos na Rede Globo, o Magazine Luiza é um dos nomes que o apresentador conseguiu fisgar da antiga emissora. A varejista fechou uma cota premium de patrocínio e fará aparições às sextas-feiras. “O Fausto ajudou a construir a imagem da nossa marca, então essa é uma aposta que estamos fazendo agora”, afirma o diretor de marketing do Magalu, Bernardo Leão.

A participação na Band faz parte da estratégia de veicular suas ações no fim de semana, uma vez que a companhia, ainda segundo Leão, mantém o patrocínio no Caldeirão, e no Domingão, ambos na Globo.

No grupo dos iniciantes, em sua primeira campanha nacional, a startup Flash Benefícios contratou inicialmente cinco inserções no programa diário. “Para nós, faz mais sentido estar no Faustão do que no BBB22, mesmo que o valor do investimento seja parecido”, conta o representante da startup, Rafael Maia.

De olho

Mesmo com o sucesso da marca Faustão, algumas empresas estão estudando o desempenho do novo formato para decidir se continuam com novas ações. O Santander comprou espaço de inserções avulsas, assim como o Carrefour. “Antes de qualquer coisa estamos aprendendo e analisando como se desenrolará o programa, passada a euforia inicial”, afirma o diretor de Marketing do Santander, Igor Puga.