Ao custo de R$ 1,9 bilhão, Atacadão conclui conversão de lojas do Makro

O Atacadão concluiu, no início de junho, a conversão de 29 lojas compradas do Makro em 2020. Previsto para levar de 12 a 15 meses, o processo levou seis. Para o fechamento da operação, o Grupo Carrefour Brasil desembolsou R$ 1,9 bilhão.

Na conclusão do negócio, em fevereiro do ano passado, a companhia já começou um processo interno de transformação. Quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a transação, já estava tudo adiantado.

“Isso vai ter o efeito de termos, já no fim de 2021, os resultados que teríamos daqui quatro anos. Significa dizer que, em quatro anos, teríamos uma venda de, aproximadamente, R$ 5,5 bilhões, nas 29 lojas. Mas, com as vendas de 2021, já chegaremos nesse valor”, afirmou Marco Oliveira, diretor vice-presidente de Operações do Atacadão, ao Estadão/Broadcast. “Fechamos 2020 com 206 lojas e vamos fechar 2021 com cerca de 250”, diz Oliveira.

Em 2021, foram inauguradas 28 novas lojas e 1 atacado de entrega, incluindo a expansão orgânica e o relançamento das lojas adquiridas (seis convertidas ainda em 2020). Essa expansão teve um custo para a companhia. A margem Ebitda (antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) do Carrefour Brasil caiu de 7,7% para 6,7% no primeiro trimestre, ante o mesmo período de 2020. No Atacadão, recuou de 7,1% para 6,6%.

A estimativa é que, em quatro anos, as 28 lojas novas lojas do Atacadão somem R$ 350 milhões ao ano ao Ebitda do Grupo Carrefour. O Atacadão opera 233 lojas e 30 atacados de entrega, totalizando 263 ativos. A expectativa é de chegar a 249 lojas e 33 atacados em dezembro.