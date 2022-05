APAS SHOW reúne negócios, inovação e networking

Maior evento do setor de alimentos e bebidas das Américas e maior feira de supermercados do planeta, a APAS SHOW ganha contornos especiais na 36ª edição, marcada para o período entre 16 e 19 de maio: será um grande reencontro das organizações e dos profissionais ligados à área, após o hiato causado pela pandemia. “Desde a edição anterior, em 2019, as empresas diversificaram a atuação e lançaram novos produtos, ao mesmo tempo em que muita gente trocou de emprego, e houve casos em que filhos assumiram as posições que eram dos pais. Haverá muita conversa para colocar em dia”, diz Carlos Corrêa, superintendente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), organizadora do evento.

Característica tradicional do setor supermercadista, a ênfase nas relações humanas se reflete tanto na forma de fazer negócios quanto na importância crucial do atendimento aos clientes dentro dos estabelecimentos. O olho no olho, a confiança e a cordialidade são atributos que ganharam ainda mais protagonismo por conta da pandemia de covid-19, período em que o setor de supermercados foi reconhecido como atividade essencial. “Recursos tecnológicos certamente ajudam a produzir vantagens competitivas, mas o que faz diferença de verdade, no final das contas, são as pessoas”, observa Corrêa.

Essa constatação levou à escolha do tema “O essencial é humano” para o evento. As 70 palestras previstas para o Congresso de Gestão Internacional, que faz parte da programação, vão girar de alguma forma em torno desse eixo. Para facilitar o planejamento dos participantes, no entanto, foram classificadas em seis pilares: “Desenvolvimento e Formação”, “E-Commerce e Omnichannel”, “Experiência de Compra”, “Mix e Pricing”, “Operação Inteligente” e “Transformação Estratégica”. Análises de cases, debates e conversas extras darão aos congressistas a oportunidade de aprofundar as informações absorvidas ao longo do dia.

Crescimento impressionante

Apesar de todo o clima de interesse humano, interação e proximidade, os números do evento são gigantescos: mais de 800 expositores estarão presentes no Expo Center Norte, em São Paulo, incluindo duas centenas de estrangeiros, representando 22 países. Além das empresas diretamente ligadas a alimentos e bebidas, há vários outros setores envolvidos – desde higiene e beleza, logística e equipamentos até empresas geradoras de energias renováveis e startups que apresentarão novidades como aplicativos de realidade aumentada ou mapas de calor que ajudam a identificar as partes de uma loja que estão tendo maior ou menor movimento.

A expectativa é passar de 120 mil visitantes, o que representaria um aumento de 15% em relação à edição anterior. Projeta-se que o volume de negócios fechados durante o evento passará de R$ 10 bilhões. “Que ninguém se engane com o clima festivo. A APAS SHOW é um evento de business, com ampla participação dos tomadores de decisões do setor”, descreve Corrêa. Trata-se de um crescimento impressionante desde a primeira edição do evento, no início da década de 1980. Chamado à época de Convenção Paulista de Supermercados, o encontro pioneiro reuniu apenas três expositores.

Quatro décadas depois, todos os cinco pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo, serão ocupados pelo evento – o que resulta numa área total de 75 mil m2. A APAS SHOW terá um aplicativo exclusivo para ajudar os visitantes a percorrer os cinco quilômetros de corredores e entender por onde ainda falta passar. Além dessa função de “waze”, o aplicativo também funcionará como ferramenta de networking, pois permitirá o agendamento de encontros nos estandes.

Para facilitar a continuidade do networking em jantares e outros eventos noturnos, o horário de funcionamento da APAS SHOW foi antecipado em duas horas em relação à edição anterior – será das 12h às 20h. Interessados em participar do evento – como visitantes, expositores ou patrocinadores – devem fazer um pré-cadastro no site oficial, apasshow.com, e aguardar o contato da equipe. O site oferece também uma série de informações adicionais, incluindo a programação.