Aplicativo da Caixa fica fora do ar nesta sexta-feira, 6

O aplicativo da Caixa Econômica Federal para celulares ficou fora do ar ou com acesso intermitente nesta sexta-feira, 6. Desde o início da manhã, clientes do banco reclamam que não conseguem utilizar o aplicativo, que exibe mensagem de erro.

No site DownDetector, onde internautas podem reportar falhas em serviços digitais, centenas de reclamações foram registradas nesta sexta-feira.

As principais reclamações são problemas para entrar no aplicativo, realizar transferências por pix e operações no internet banking.

A Caixa ainda não retornou o contato da redação sobre a falha em seus serviços.