Após não conseguir fazer IPO, Grupo Avenida é vendido para gigante sul-africana Pepkor

Uma das maiores empresas de varejo do Brasil com atuação nas regiões Centro-Oeste e Norte do País, Grupo Avenida acaba de ter seu controle vendido para a gigante do varejo vestuário da África do Sul Pepkor. O valor da transação foi mantido em sigilo.

A venda envolveu a totalidade das ações detidas pelo fundo Kinea, sócio da empresa desde 2012, e uma parte da participação da família Caseli, fundadora da companhia. A transação ocorre após o grupo ter se frustrado com a tentativa de realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no ano passado por conta da turbulência do mercado. Outras empresas que tentaram o IPO em 2021 - sem sucesso - estão em busca de uma operação como a feita pelo Grupo Avenida, como a Privalia, segundo fontes.

O Grupo Avenida tem duas redes de lojas - sendo 110 unidades da Lojas Avenida e 20 da Giovanna Calçados, com presença em 11 Estados. A varejista foi fundada em 1978 por Aílton Caseli em Cuiabá. A seguirá à frente do negócio, agora como acionista minoritária, ao lado dos novos sócios sul-africanos.

“Temos um enorme potencial para expandir rapidamente os negócios no Brasil, aumentando o número de lojas e a receita da empresa, além de uma grande sinergia de culturas e valores do Grupo Avenida com a Pepkor”, disse o presidente da empresa, Rodrigo Caseli.

A Pepkor é um gigante na África do Sul, com mais de 5,5 mil lojas em dez países e valor de mercado de US$ 5,3 bilhões e tem trabalhado ao longo dos últimos anos em sua expansão internacional.

O Grupo Avenida registrou uma receita líquida de R$ 640 milhões em 2020. A empresa, apesar não ter capital aberto, teve de abrir seus principais números ao mercado por conta da tentativa de engatar a estreia na Bolsa. O grupo Avenida conseguiu crescer na última década após a capitalização da Kinea, que levou cerca de 20% da empresa por R$ 250 milhões à época.

Para a Pepkor, o acordo marca a entrada em um dos principais mercados do mundo, apesar do ritmo lento de retomada da economia brasileira. “Entramos em uma nova praça com enorme potencial de crescimento. A Pepkor provou ser bem-sucedida na expansão internacional de seus negócios no passado. Todos estão ansiosos para atuar no mercado de varejo brasileiro em parceria com a equipe de gerenciamento do Avenida”, disse o presidente da Pepkor, Leon Lourens, em nota.

Desafios

O especialista no setor de varejo e sócio da consultoria Varese Retail, Alberto Serrentino, analisa com cautela o negócio, visto que muitos grupos internacionais que já tentaram ingressar no mercado brasileiro para criar um negócio massificado e escalável no varejo de moda no País recuaram. “O mercado de moda de massa no Brasil é muito competitivo e complexo. O Brasil tem uma realidade sazonal totalmente atípica”, diz. Ele aponta que há muita dificuldade de grupos estrangeiros em acertarem o timing das coleções e de encontrarem sinergias com os negócios que possuem em outros países.

De outro lado, Serrentino diz que, a depender da governança estabelecida com o novo controlador, há espaço para o Grupo Avenida crescer, visto que ainda não atua em todas as regiões e há um espaço deixado outros outras empresas que não resistiram à crise. “Se eles estão capitalizando a Avenida, para crescer com uma estratégia brasileira, de um negócio brasileiro, aí a Avenida pode ganhar fôlego. Em tese espaço existe”, afirma.