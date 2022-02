Após recusar proposta da Aliansce, BRMalls negocia com Gafisa e rivais

Um mês após seu conselho de administração recusar a proposta de união com a Aliansce Sonae, a administradora de shoppings BRMalls estuda opções para ampliar o tamanho do negócio via fusões e aquisições. Segundo apurou o Estadão/Broadcast com fontes do mercado, os interessados têm perfis e viabilidades muito distintas.

A BRMalls, dona de 31 shoppings em 12 Estados, reabriu conversas com a Ancar Ivanhoe e com o empresário Nelson Tanure, controlador da incorporadora Gafisa, com quem os acionistas da gestora de centros de compras já haviam negociado em 2021. E nem mesmo a fusão com a Aliansce pode ser descartada.

Tanure montou em 2020 um braço de investimentos em propriedades comerciais para complementar a atuação da Gafisa, tradicional no ramo de empreendimentos residenciais. Desde então, comprou os shoppings Jardim Guadalupe e São Conrado Fashion Mall, ambos no Rio.

A avaliação de Tanure é de que o negócio de construção e comercialização de apartamentos passa por altos e baixos, o que torna os resultados da empresa instáveis – ainda mais agora, com o ciclo de alta dos juros, que tende a esfriar as vendas de imóveis. Os shoppings, por sua vez, têm um faturamento mais estável proveniente dos aluguéis cobrados mensalmente dos lojistas.

Aliansce

As negociações entre BRMalls e Aliansce Sonae podem ganhar novos capítulos nas próximas semanas. Depois da proposta de combinação dos negócios ser recusada pelos conselheiros, a reportagem apurou que as conversas passaram a ocorrer entre os acionistas das duas empresas. A estratégia é formar um grupo relevante o suficiente a ponto de mobilizar o conselho e reabrir tratativas.

A BRMalls tem uma base de acionistas pulverizada, sem um controlador definido, e há indicativos de que houve uma mudança relevante nesse pilar. As compras e vendas de ações da companhia nos últimos 30 dias cresceram quase 50%, em comparação com o giro médio do papel em 2021.

A própria Aliansce comprou o equivalente a uma fatia de cerca de 4% da BRMalls, e um de seus acionistas, o fundo canadense CPPIB, chegou a 6%. Entre os nomes novos ou os que reforçaram posição na base, estão ainda Sharp Capital, RPS Capital, Truxt Investimentos, SPX Capital, Grupo Neo e Miles Capital.

Ancar

Outra porta que pode reabrir para a BRMalls é a retomada das conversas com a Ancar Ivanhoe para uma potencial aquisição de shoppings do portfólio da concorrente.

As empresas já tentaram um acordo em 2020, sem sucesso. Dessa vez, a notícia foi vista com ceticismo pelo mercado. Um relatório do Bradesco BBI aponta que essa possibilidade seria uma tentativa de pressionar a Aliansce a elevar sua oferta. A empresa propôs pagar um prêmio de R$ 1,35 bilhão aos acionistas da BRMalls, valor que o conselho achou baixo.

Procuradas, as empresas não comentaram.

Comparativo

BRMalls:

A BRMalls administra 31 shoppings, sendo 7 na região metropolitana de São Paulo. As vendas totais até setembro de 2021 somaram R$ 4,2 bilhões.

Aliansce Sonae:

A Aliansce Sonae tem 27 shoppings próprios e administra outros 12, com vendas de R$ 3,5 bi até setembro.

Ancar:

O grupo Ancar tem 24 shoppings e 4,5 mil lojas sob sua administração.