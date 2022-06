Apple reassume o posto de marca mais valiosa do mundo; veja lista

A Apple recuperou o posto de marca mais valiosa do mundo, de acordo com uma pesquisa da Kantar BrandZ, retirando pela primeira vez em três anos a rival Amazon do 1.º lugar. A fabricante do iPhone atingiu US$ 947,06 bilhões em valor de marca e está a caminho de se tornar a primeira com valor de um trilhão de dólares do mundo.

A última vez que a empresa de tecnologia liderada por Tim Cook conseguiu o título foi no ano de 2015. Para conseguir o topo da lista em 2022, a Apple cresceu 55% em relação ao ano passado e se destacou no hardware, software e portfólio de serviços, segundo o relatório da consultoria.

O segundo lugar vem seguido pelo Google, que subiu da terceira posição, registrando um valor de marca de US$ 819,57 bilhões, um aumento de 79% comparado a 2021. O crescimento da empresa de serviços online é o mais evidente e foi destacado pela Kantar por conta do uso essencial de aplicativos de trabalho e produtividade por consumidores no mundo.

A Amazon, em terceiro na lista, perdeu posições no ranking mesmo com o aumento de 3% em seu valor de marca. O Mercado Livre é a única latino-americana no Top 100, com posição 71º e com valor de US$ 29,9 milhões. Das 10 marcas mais valiosas do mundo, sete são dos Estados Unidos, duas da China e uma da França (veja abaixo).

O relatório anual que coleta informações de mais de 4 milhões de consumidores destacou em sua 17º edição a importância de sobreviver às disrupções do mercado, após contextos de emergências sanitárias, guerras, crises climáticas e energéticas e a inflação global.

A Kantar BrandZ observou no documento que o valor combinado das 100 marcas mais valiosas do mundo aumentou 23%, US$ 8,7 trilhões no último ano, sendo que as de tecnologia e luxo foram as que mais cresceram, com 46% e 45%, respectivamente.

As 10 marcas mais valiosas do mundo: