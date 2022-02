Arezzo arrecada R$ 830 milhões em oferta de ações, de olho em aquisições

Com o objetivo público de se tornar um ecossistema de moda, a Arezzo, ainda mais conhecida pela sua marca de calçados, acaba de colocar R$ 830 milhões em seu caixa após realizar sua oferta subsequente de ações (follow-on) na Bolsa brasileira. Com o dinheiro novo, a empresa de Alexandre Birman deixou claro, em encontro com investidores ao longo do processo da oferta, que mira crescimento via aquisições.

A ação foi precificada em R$ 82,35, com uma demanda superando o volume da oferta em seis vezes, conforme fontes. Investidores estrangeiros ficaram com aproximadamente 40% da oferta, apurou o Estadão. O lote adicional foi vendido por conta da alta demanda entre investidores. Foi a primeira captação em Bolsa da companhia desde seu IPO (oferta inicial de ações), há 11 anos.

A capitalização foi concluída um pouco depois de dois meses depois de a empresa anunciar a aquisição da marca Carol Bassi, por R$ 180 milhões, transação que marcou a entrada da Arezzo no segmento de moda feminina. A empresa já tinha comprado a Reserva, de roupas masculinas, em 2020. E adquiriu também marcas menores, como Troc (brechó virtual), MyShoes e BAW.

Apetite renovado

Segundo a empresa, os recursos da oferta serão destinados a aquisições a investimentos em tecnologia. Birman não tem escondido sua vontade de crescer, tanto organicamente quanto via aquisições.

Fontes afirmam que a Arezzo, que passou um período sem fazer aquisições, conseguiu bons resultados com as compras mais recentes. “O Alexandre (Birman) está entregando (crescimento da empresa). É possível dizer que o momento operacional da Arezzo é o melhor em anos. A empresa mudou de patamar”, diz uma fonte do setor.

O setor como um todo está aquecido. No ano passado, por exemplo, o Grupo Soma bateu a Arezzo na disputa pela centenária Hering. Além disso, a Renner colocou cerca de R$ 4 bilhões em seu caixa para futuras compras, embora não tenha feito nenhum grande movimento desde então.

Depois de vários meses negativos para o mercado de renda variável, o início de 2022 tem sido de respiro, com auxílio da entrada de investidores estrangeiros. Assim, mesmo que a aversão ao risco esteja empresas que desejam estrear na B3, tem havido espaço para as ofertas de empresas já listadas, caso da Arezzo. Foram coordenadores da oferta BTG Pactual, Bofa, XP, Santander e BB UBS.