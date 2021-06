Arezzo compra marca digital BAW Clothing por R$ 105 milhões

A Arezzo confirmou nesta sexta-feira, 11, a aquisição da BAW Clothing, que atua no segmento de streetwear, por R$ 105 milhões. Segundo a empresa, a operação insere-se no âmbito da AR&Co, braço de lifestyle e vestuário da companhia que é liderado por Rony Meisler, fundador do Grupo Reserva. A expectativa é que o faturamento da BAW, que tem dobrado a cada ano, seja de pelo menos R$ 80 milhões em 2021.

As atividades da BAW incluem a modelagem, confecção, industrialização e comércio de roupas, calçados, bolsas, acessórios e vestuário de qualquer natureza, destacando-se na comercialização de produtos de sua marca própria, inclusive por meio eletrônico em domínio próprio.

Segundo a Arezzo, a marca, nativa digital, faz lançamentos quinzenais 100% online e conta com a divulgação intensiva dos maiores influenciadores digitais do país através de suas redes sociais.

"Fundada em 2014 pelos irmãos Bruno e Lucas Karra, a BAW se tornou um fenômeno de crescimento por entender, como nenhuma outra marca de seu segmento, o público da geração Z. Irreverente, jovem, moderna e democrática, a BAW cria uma moda cheia de atitude, oferecendo um portfólio completo de categorias em malharia com modelagens básicas e confortáveis que podem ser usadas por todos os gêneros e corpos, em uma visão genderless (sem gênero)", destaca a Arezzo em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em outubro do ano passado, a Arezzo anunciou a compra da Reserva em operação que somou R$ 715 milhões. Durante a pandemia, a empresa investiu na sua transformação digital e viu suas vendas online cresceram.

Em abril, a companhia tentou comprar a Hering, oferecendo pouco mais de R$ 3 bilhões, mas foi batida pelo Grupo Soma, que fechou negócio para incorporar a catarinense por R$ 5,1 bilhões.

Nova aquisição

O preço de aquisição da BAW Clothing é de R$ 105 milhões, sujeito a ajustes comuns a esse tipo de operação: R$ 35 milhões serão pagos em dinheiro, na data do fechamento da operação; R$ 20 milhões no aniversário de cinco anos da data do fechamento do negócio; e R$ 50 milhões por meio da entrega de um número de ações da companhia.

Além disso, caso a BAW atinja determinadas métricas de desempenho no exercício de 2021, os atuais sócios da empresa ainda poderão receber uma parcela adicional de até R$ 10 milhões.

Os atuais sócios da BAW deverão permanecer vinculados contratualmente à companhia no mínimo até 11 de junho de 2025 e manterão cargos na diretoria. Além disso, como forma de alinhamento de interesses, como aconteceu após a aquisição da Reserva, os fundadores da BAW se tornarão acionistas da companhia.

O negócio ainda precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).