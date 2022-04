Arezzo compra fábrica de bolsas e empresa de exportação no Rio Grande do Sul

A Arezzo anunciou nesta quinta-feira, 14, a compra das empresas gaúchas Sunset e HG. Segundo a companhia de moda, a operação está ligada à estratégia anunciada durante o processo de sua mais recente oferta de ações: ter mais controle da gestão da cadeia de suprimentos, principalmente na categoria de bolsas, que representa 17% da receita das marcas de calçados do grupo Arezzo&Co.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa acrescenta que a HG – fábrica de bolsas – e a Sunset, empresa atuante em exportações há mais de 50 anos, podem trazer sinergias para a companhia, assim como novas oportunidades para vendas fora do País.

As aquisições são de pequeno porte: a HG vai ser comprada por R$ 3,7 milhões, e a operação envolvendo aquisição de parte da Sunset envolverá um total de R$ 9,4 milhões. No caso da Sunset, os vendedores serão pagos em ações da Arezzo, que só poderão vender depois de cinco anos do fechamento da operação.

Em comunicado, a Arezzo lembra que as operações estão sujeitas à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).