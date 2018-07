Assovesp: venda de carros usados subiu 51,8% em 2007 As vendas de ve?culos usados cresceram 51,8% em 2007, na compara??o com 2006, totalizando 1,606 milh?o de unidades segundo dados divulgados hoje pela Associa??o dos Revendedores de Ve?culos Automotores no Estado de S?o Paulo (Assovesp) e Sindicato de Com?rcio Varejista de Ve?culos Usados do Estado de S?o Paulo (Sindiauto). Em dezembro de 2007, as vendas de carros usados avan?aram 1,26% na compara??o com novembro do mesmo ano, totalizando 161.061 unidades. Em rela??o a dezembro de 2006, quando foram realizados 102.484 neg?cios, o setor apresentou alta de 57,16%. Dos neg?cios realizados em dezembro de 2007, 69,6% (112.123) foram com ve?culos de motor 1.0, equivalente a uma queda de 2,40% em rela??o ao registrado no m?s anterior (114.883 neg?cios). Segundo a entidade, apenas 59% dos neg?cios fechados em dezembro tiveram algum tipo de financiamento, contra 79% observados em novembro de 2007. O prazo para pagamento dos empr?stimos, por sua vez, aumentou. Foram concedidos, em m?dia, 48 meses para pagamento, contra os 47 acertados, em m?dia, em novembro. As vendas de motocicletas em dezembro de 2007 evolu?ram 8,89% em rela??o a novembro, totalizando 9.567 unidades. Dos neg?cios fechados com motos, em m?dia, 73% foram financiados. Isso representa uma queda de quatro pontos porcentuais em rela??o ao m?s de novembro. O prazo m?dio dos empr?stimos foi de 37 meses, 1 m?s a mais do concedido em novembro. As vendas de caminh?es, por sua vez, ca?ram 0,13% em dezembro do ano passado, na compara??o com novembro do mesmo ano, totalizando 5.483 unidades. Em rela??o a dezembro de 2006, houve uma expans?o de 20,72%. No ?ltimo m?s do ano passado, 62% dos neg?cios neste nicho foram financiados. Segundo a Assovesp, 71% dos neg?cios contaram com financiamento em novembro. O prazo de pagamento subiu dos 43 meses, de novembro, para 44 em dezembro. O saldo m?dio financiado foi de 70% em dezembro, contra 69% acertados no m?s anterior.