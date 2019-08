Atvos entrega plano de recuperação judicial

A Atvos, empresa de açúcar e álcool do grupo Odebrecht, entregou nesta terça-feira, às 22 horas, seu plano de recuperação no Tribunal de Justiça de São Paulo. A proposta da empresa, que entrou em recuperação judicial em maio e tem uma dívida de cerca de R$ 15 bilhões, prevê a “transferência de parte da dívida das unidades operacionais, o que possibilitará reduzir de seis para menos de três vezes o valor da dívida líquida da empresa em relação à sua geração de caixa antes de lucro, impostos, depreciação e amortização - mantendo este indicador nos patamares do setor”.

Essa realocação engloba os valores devidos às instituições financeiras que representam 92% do total da dívida, explica a empresa em nota.

Para os credores quirografários, que são aqueles sem garantias, na categoria de microempresas e empresas de pequeno porte poderão optar pelo recebimento do seu crédito no prazo de 90 dias a partir da homologação do plano, no limite de R$ 50 mil.

A proposta para os credores com garantia real é pagar 65% do montante. O pagamento teria um período de carência de amortização de principal de 5 anos e de pagamento de juros de 3 anos.

O 'Estadão/Broadcast' publicou no mês passado que o fundo credor Castlelake tem interesse em ficar com a empresa.