Aux?lio-desemprego tem maior n?vel em 26 anos nos EUA Os pedidos de aux?lio-desemprego nos EUA subiram em 58 mil na semana encerrada em 6 de dezembro, mais do que o dobro da alta esperada de 24 mil, para 573 mil, o maior n?vel em 26 anos. A m?dia quadrissemanal de pedidos cresceu em 14.250, para 540.500, segundo o Departamento de Trabalho, e tamb?m est? no maior n?vel em quase 26 anos.Os benef?cios recebidos h? mais de uma semana saltaram 338 mil na semana encerrada em 29 de novembro, o maior aumento em 34 anos, para 4,429 milh?es, n?vel que n?o era visto desde 1982. A taxa de desemprego dos trabalhadores que recebem o benef?cio subiu 0,2 ponto porcentual, para 3,3%. As informa??es s?o da Dow Jones.