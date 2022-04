Companhias aéreas dos EUA esperam volta ao lucro neste ano

Um dia após a United Airlines ter anunciado esperar voltar à lucratividade no segundo trimestre deste ano, a concorrente American Airlines informou ontem também estar otimista com os próximos meses.

Segundo comunicado, a demanda por viagens de negócios nos EUA tem melhorado à medida que os escritórios estão reabrindo após as restrições por conta da pandemia de covid-19.

A empresa ainda divulgou prejuízo no primeiro trimestre, de US$ 1,64 bilhão, mas a receita de US$ 8,9 bilhões já representa 84% do período comparável em 2019;