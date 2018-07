AXA, Metlife, Prudential e CIC negociam compra de unidade da AIG As seguradoras Axa, MetLife e Prudential, e o fundo soberano da China CIC estão negociando a comprar de uma unidade da seguradora norte-americana AIG, em um negócio que deve alcançar 10,8 bilhões de dólares, disseram fontes do setor financeiro nesta quarta-feira. Cada uma das quatro empresas mantém conversas separadas com a AIG sobre a compra da unidade American Life Insurance, ou Alico, e o acordo deve ser fechado no próximo ano, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas. A AIG, que já foi a maior seguradora em valor de mercado do mundo, está vendendo ativos ao redor do mundo para pagar o pacote de ajuda do governo norte-americano de 152 bilhões de dólares. Além disso, a companhia deve cerca de 10 bilhões de dólares a outras empresas de serviços financeiros por negócios que não deram certo, informou o Wall Street Journal nesta semana. A Alico tem operações em 55 países, incluindo o Japão, onde gera mais da metade de sua receita. A empresa é a quinta maior seguradora de vida do Japão em termos de receita. A maior seguradora de vida norte-americana, a Metlife, assim como a francesa Axa, estão fazendo oferta pelos negócios globais da unidade, enquanto a britânica Prudential busca ficar com as operações asiáticas fora do Japão, informaram as fontes. O CIC, da China, quer comprar parte das ações, disseram as fontes. Outras fontes informaram à Reuters nesta terça-feira que a seguradora norte-americana Prudential Financial, a Manulife Financial, do Canadá, e três outras companhias devem fazer ofertas por duas unidades japonesas da AIG.