Azul quer comprar 220 'carros voadores' da startup alemã Lilium por US$ 1 bi

A Azul assinou uma carta de intenção com a startup alemã Lilium para formar uma malha exclusiva com 'carros voadores' no Brasil. O negócio pode ter um valor total de até US$ 1 bilhão e inclui uma frota de 220 aeronaves eVTOL, com operação prevista a partir de 2025. O pedido de aeronaves ainda está sujeito à finalização dos termos comerciais entre as partes.

Por meio dessa potencial malha aérea, a Azul pretende aumentar a conectividade no Brasil. Segundo a companhia aérea, a parceria reforça a estratégia da Azul em acelerar seus compromissos ESG (sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança) por meio de uma aeronave 100% elétrica e com emissão zero de carbono.

A Lilium é tida como uma das desenvolvedoras mais promissoras dos eVTOLs - sigla em inglês para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, como são chamados oficialmente os “carros voadores”.

A aeronave da alemã tem cabine para seis passageiros (os projetos de outras empresas preveem quatro) e poderá voar até 250 quilômetros - enquanto as concorrentes devem fazer distâncias mais curtas.

O investidor e diretor estratégico da empresa, Alexander Asseily, aposta no Brasil como um dos principais mercados para a companhia. “Estamos olhando o País de perto. O mercado de helicópteros brasileiro é um dos maiores do mundo, mas é limitado pelo preço e pelo barulho. A Lilium pode fazer esse transporte disponível não só para quem usa helicópteros, mas também para um grupo maior de pessoas.”

A Lilium está à frente no processo de certificação na Europa. Em 2020, a European Union Aviation Safety Agency (a EASA, órgão equivalente à Anac brasileira) concedeu ao projeto da empresa o primeiro dos documentos necessários para voar.

Neste ano, a Lilium anunciou fusão com a Spac Quell, liderada pelo ex-presidente da GM na América do Norte Barry Engle e, em junho, divulgou que o diretor executivo da Airbus entre 2005 e 2019, Thomas Enders, passará a ser presidente do conselho da empresa quando o processo de fusão for concluído.