Azul investirá US$ 1,5 bi e fará parceria de entregas com Mercado Livre

Os co-fundadores do Mercado Livre, Stelleo Tolda e Marcos Galperin, e o presidente da Azul, John Rodgerson, anunciaram uma parceria entre as duas empresas para realizar entregas de produtos por via aérea em todo o Brasil.

Rodgerson disse que a empresa prevê investimentos de US$ 1,5 bilhão para novas aeronaves. "Temos que acompanhar o crescimento do Mercado Livre. Vamos investir pesado na empresa para realizar as entregas. Essa parceria é só o começo", disse Rodgerson.

Inicialmente, as operações deverão ocorrer em 16 capitais e as entregas serão feitas em 1 dia, modelo conhecido como Next Day. “A gente começa a democratizar os serviços de entrega em 1 dia, hoje muito concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro”, afirmou Tolda. “O futuro é a entrega Next Day e a Azul vai ser parte importante desse processo.”

O Mercado Livre também anunciou a criação de pontos de retirada de encomendas na cidade de São Paulo. Batizado de Places, eles vão receber pacotes de vendedores que ficam na plataforma.

Mercado banco

Tolda também falou sobre os próximos passos para a empresa se tornar uma instituição financeira. “Está em aberto a gente se transformar em uma instituição financeira completa e poder dar crédito de forma direta", disse. "Já somos uma instituição regulada pelo BC e seria um passo natural.”

A companhia também anuncioua ampliação de sua oferta de crédito, por meio do serviço Mercado Crédito. Segundo Tolda, 3,1 milhões de clientes já estão com crédito pré-aprovado no braço financeiro da empresa, o Mercado Pago.

“A gente atua em parceria com outras instituições financeiras, para aumentar o número de pessoas que podem parcelar as compras no Mercado Livre”, afirmou Tolda.

As linhas de crédito oferecidos pelo Mercado Pago variam de R$ 300 a R$ 2.200 e podem ser parceladas em até 12x com juros. A taxa inicial para uso do serviço de crédito será de R$ 3,99 por mês, mas varia de acordo com o perfil do cliente.

Tolda afirmou ainda que a empresa já investiu mais de US$ 3 bilhões no Brasil em 2019 e que o País representou 55% das transações da companhia no segundo trimestre do ano. “Crescemos 27% em marketplace no Brasil no segundo trimestre”, acrescentou Tolda.