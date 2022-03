B3 tem lucro de R$ 4,7 bi em 2021, alta de 13,6%

A B3, que opera a bolsa de valores brasileira, registrou lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 4,7 bilhões no ano completo de 2021. O valor representa uma alta de 13,6% frente ao lucro reportado no ano de 2020.

No quarto trimestre do ano passado, período entre outubro e dezembro,, a companhia teve lucro líquido atribuído a acionistas de R$ 1,09 bilhão, queda de 0,5% ante o mesmo intervalo do ano passado e de 7,2% em relação ao terceiro trimestre. As despesas da B3 somaram R$ 810 milhões no quarto trimestre, representando uma alta de 12,1% em 12 meses e 14,6% no trimestre.

Leia Também Bluefit desiste de IPO na B3 após alta de juros e falta de apetite de investidores

As receitas totais da bolsa totalizaram R$ 2,43 bilhões, queda de 4,2% frente ao quarto trimestre do ano passado e de 3,2% na comparação com o terceiro trimestre. A B3 comenta que no quarto trimestre do ano passado, as receitas foram positivamente impactadas pela reversão de provisões não recorrentes. Excluindo esse efeito, as receitas teriam ficado em linha com o quarto trimestre do ano passado.

2021

O ano de 2021 foi importante para o mercado de capitais brasileiro. As empresas que negociaram suas ações na bolsa de valores no ano passado captaram R$ 596 bilhões. O valor representa um recorde histórico, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Com a alta da taxa de juros Selic e da inflação, mais de uma dezena de empresas decidiram cancelar ofertas públicas iniciais de ações previstos para 2022, como é o caso do Madero e da Bluefit.