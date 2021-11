Bacardi fará primeira campanha em TV aberta para o seu gim Bombay Sapphire

O grupo Bacardi, que detém marcas como o homônimo rum e a vodca Grey Goose, vai fazer a sua estreia na televisão aberta. A companhia vai fazer um investimento milionário para promover o seu gim Bombay Sapphire na Rede Globo, em um momento em que os drinques que têm o destilado como ingrediente principal vão caindo mais no gosto do brasileiro.

O nome da campanha é Arte dos Sentidos e tem como foco mostrar aos consumidores que a apreciação da bebida vai além do paladar e que esse momento pode ser comparado ao de observar uma obra de arte. Além da campanha na televisão aberta, que terá as peças veiculadas nos Estados de São Paulo e no Rio de Janeiro, a empresa terá ações previstas em relógios, pontos de ônibus e em aeroportos.

Um evento oficial também está sendo planejado para 2022.