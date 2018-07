Balan?a tem super?vit de US$ 325 milh?es na 2? semana do m?s

O saldo da balan?a comercial na segunda semana de janeiro registrou um super?vit de US$ 325 milh?es, 9,47% menor que o do mesmo per?odo de 2007, quando o super?vit foi de US$ 359 milh?es. As informa??es foram divulgadas nesta segunda-feira, 14, pelo Minist?rio do Desenvolvimento, Ind?stria e Com?rcio Exterior. ? No per?odo, as exporta??es somaram US$ 3,237 bilh?es, com m?dia di?ria de US$ 647,4 milh?es e crescimento de 18,4% em rela??o ao ano passado. J? as importa??es tiveram crescimento bem maior no per?odo, de 40,8%, somando US$ 2,912 bilh?es (m?dia di?ria de US$ 582,4 milh?es). ? O super?vit acumulado no m?s atinge US$ 395 milh?es. ? A mat?ria foi alterada ?s 13h23 para corre??o de dados incorretos enviados pelo Minist?rio do Desenvolvimento