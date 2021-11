Banco digital convida artistas locais para grafitar muros de capitais brasileiras

O banco digital do Itaú Unibanco, o Iti, convidou os artistas Leco Graffiti, Daniel Nadi, Celso Gitahy, Robson Lago e Marcos Lima para criar painéis de grafite em ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. De olho nos clientes que estão fora da “bolha” das plataformas virtuais, a instituição lança a sua campanha “Graf.iti” nos muros de capitais para levantar discussões sobre arte urbana.

Nos painéis de até 25 metros que foram instalados em algumas das ruas movimentadas das quatro capitais, cada grafite possui um QR Code que leva os espectadores para acompanhar, nas redes sociais, o making of da produção das obras de arte, com informações sobre os desenhos e os seus criadores. A ação foi realizada pelo banco digital em parceria com a agência África.

Conforme divulgado pela companhia, em breve, a ação deve ser extendida para outras capitais com novos grafites de artistas locais.