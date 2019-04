Banco do Brasil vai vender participação na Neoenergia até junho

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, afirmou que já está acertado o primeiro desinvestimento de sua gestão que será a Neoenergia por meio de uma oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) no primeiro semestre.

Os bancos, inclusive, já foram contratados, conforme ele são: o próprio Banco do Brasil, o Bank of America Merrill Lynch (BofA) e o JPMorgan.

"Já está acertado com os sócios da Neoenergia. O IPO será no primeiro semestre se Deus quiser", destacou Novaes, a jornalistas, durante a sexta edição do Bradesco BBI Brazil Investment Forum, que acontece entre hoje e amanhã, em São Paulo.

Sobre parcerias do BB com outras instituições, ele voltou a falar que não há pressa uma vez que essas tratativas são complexas e trabalhosas.