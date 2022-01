Banco Pan conclui aquisição de 80% do site de classificados Mobiauto

O Banco Pan comunicou que concluiu nesta quarta-feira, 12, a operação de aquisição de 80% das quotas da Mobiauto Edição de Anúncios Online, plataforma digital independente para venda de veículos. O valor do negócio não foi revelado. Criada em 2019, a plataforma possui 4,6 milhões de acessos por mês.

“A iniciativa reforça o apetite do Pan de ampliar sua estratégia digital e alavancar a sua participação no financiamento de veículos leves e motos, com o aprimoramento da experiência dos clientes e aumento do engajamento dos lojistas parceiros, num ecossistema impulsionado por tecnologia e contextualização de produtos e serviços”, disse, em nota, a empresa quando anunciou a aquisição, em 13 de setembro.

Em comunicado, o banco afirma nesta quarta-feira, 12, que a operação fortalece a estratégia digital e a presença do Pan no mercado automotivo, gerando engajamento dos clientes desde o início da jornada de aquisição de veículos, além de promover mais possibilidades de cross sell e fidelização dos lojistas parceiros.