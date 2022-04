Banco Pan, do BTG Pactual, sofre vazamento de dados

O Banco Pan, que é controlado pelo BTG Pactual, confirmou que sofreu um vazamento de dados após relatos de clientes nas redes sociais, conforme nota obtida pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A instituição não revelou o número de usuários atingidos. No fim de dezembro, o Pan somava 17 milhões de clientes. Há, conforme o banco, uma apuração em curso junto às autoridades e aos órgãos responsáveis para mensurar o tamanho do impacto do vazamento.

De acordo com o Pan, foi detectada uma fragilidade na plataforma de um fornecedor de tecnologia, utilizada na central de atendimento a clientes do segmento de cartões. "Ativamos nossos protocolos de segurança, notificamos a empresa de software para imediata correção da vulnerabilidade e contratamos consultoria especializada independente para uma análise completa", afirmou o banco, em nota ao Broadcast.

O Pan disse ainda que, segundo a apuração em curso, já foi possível constatar que não houve comprometimento de conta corrente, indisponibilidade de sistema ou invasão à infraestrutura do banco. Afirmou, porém, que, a partir da vulnerabilidade, foi permitida a cópia não autorizada de dados cadastrais, de limites disponíveis e saldo devedor de clientes. Não foram expostos dados completos de cartão, senhas ou qualquer dado que "incorra em risco financeiro direto" para o cliente, de acordo com a instituição.

"Reforçamos que a segurança das informações é nossa prioridade e todas as autoridades competentes foram notificadas", concluiu o Pan, em nota.