Bandeira mexicana do Outback, Mexcla sai do Brasil

Bandeira mexicana do grupo dono do Outback, a Mexcla fechou as portas no Brasil, depois de quase quatro anos de operação. O grupo controlador, o Bloomin’Brands disse, em nota, que decidiu focar sua estratégia de expansão nas suas principais marcas, Outback e Abbraccio, reforçando a atuação em 'casual dining'.

Com o mote de oferecer comida saudável, inspirada na culinária mexicana, a Mexcla chegou ao País em novembro de 2015. Ao contrário das outras marcas do grupo – que além do Outback e do Abbraccio inclui a rede de carnes Fleming’s –, a Mexcla funcionava em praças de alimentação e não tinha garçons. No lançamento, o objetivo anunciado era ter dez unidades da Mexcla ainda em 2016. A marca existia apenas no Brasil.