BB traz Chitãozinho e Xororó com nomes verdadeiros em campanha sobre open banking

O Banco do Brasil lança campanha com a dupla Chitãozinho e Xororó para falar sobre open banking. Na ação “Aberto pra tudo que você imaginar”, os artistas compartilham seus nomes verdadeiros com o objetivo de destacar que, quanto mais o banco sabe sobre o consumidor, mais a instituição pode auxiliá-lo de forma personalizada. Antes da estreia da campanha, a dupla mudou o nome nas redes sociais. A campanha, criada pela agência WMcCann, estreia nesta segunda-feira, 5, na TV e nos canais digitais do banco.

O sistema de open banking, iniciado em fevereiro aqui no Brasil, permitirá que instituições financeiras se conectem diretamente às plataformas da concorrência. Com isso, poderão fazer ofertas para clientes dos rivais, oferecendo condições mais vantajosas.