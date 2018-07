BC mant?m taxa b?sica de juros em 13,75% ao ano O Banco Central decidiu n?o mexer na taxa b?sica de juros da economia, confirmando a expectativa majorit?ria do mercado financeiro. O Comit? de Pol?tica Monet?ria (Copom) do BC, que se reuniu ontem e hoje, manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. Na ?ltima pesquisa Focus, divulgada na segunda-feira, o mercado previa manuten??o da Selic em 13,75% nesta reuni?o e corte da taxa para 13,25% at? o fim do pr?ximo ano. Alguns analistas, por?m, enxergavam a possibilidade de uma redu??o na taxa hoje com o objetivo de elevar a disponibilidade de cr?dito no Pa?s, setor afetado nos ?ltimos meses pela crise financeira internacional.