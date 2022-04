Estadão Blue Studio debate importância da criação de conteúdo pelos pequenos negócios

Marcar presença na internet e nas redes sociais deixou de ser um diferencial e passou a ser obrigatório para empresas de qualquer porte e setor de atuação. Em uma realidade em que muitos concorrentes também estão online, porém, as companhias começam a perceber que o diferencial é investir na comunicação com os seus clientes com o auxílio do marketing de conteúdo. Não basta apenas estar online, mas sim ter algo a dizer ao consumidor ao interagir com ele vitualmente.

Para debater sobre o tema, o Estadão Blue Studio Express, braço de conteúdo para marcas do Estadão, realiza nesta terça-feira, 26, a partir das 10h, no site e nas redes sociais do jornal, um webinar sobre a importância da criação de conteúdo e uso das tecnologias necessárias para colocar pequenas e médias empresas dentro do mundo digital.

O evento virtual será mediado pelo jornalista Luís Fernando Bovo e contará com a participação da presidente da empresa de gestão de mídia NZN, Tayara Simões, e do presidente da Locaweb, Fernando Cirne. "Quando você consegue criar uma conexão emocional com o seu público, o seu negócio acaba decolando, justamente por conta dessa identificação", diz a presidente da NZN.