Blue Studio Express vai investir nas pequenas e médias empresas

O Estadão lançou o Blue Studio Express, um hub de produção de conteúdo voltado a pequenas e médias empresas. O projeto contará com uma plataforma digital inédita que oferecerá conteúdo relevante e dados de audiência para as marcas.

Segundo Luís Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do projeto, o Grupo Estado percebeu que as pequenas e médias empresas têm necessidade de apresentar conteúdo de qualidade em seus canais de comunicação. “Além disso, precisam falar com outras empresas – e elas podem fazer isso, com credibilidade, por meio do Estadão”, diz Bovo, lembrando que as plataformas do jornal na web atraem 30 milhões de usuários todos os meses.

O Blue Studio Express, que tem uma equipe dedicada à produção dos projetos de marcas, vai criar o conteúdo de acordo com o perfil da empresa, com foco em marketing de conteúdo, branded content e exposição engajada.

Os textos serão produzidos pelos profissionais do Blue Studio Express tanto para o site quanto para as redes sociais dos clientes. Além disso, os conteúdos poderão ser veiculados também no portal do Estadão. Em toda essa jornada, os empreendedores terão constante acesso aos números da audiência alcançada.

Tudo estará disponível na plataforma online do Blue Studio Express, que facilitará a revisão e aprovação dos conteúdos pelos clientes e também o acompanhamento do alcance de cada projeto.

Em um cenário repleto de inovações tecnológicas, opções e mudanças no mundo dos negócios, o conteúdo de alto valor agregado, somado às técnicas avançadas de marketing de conteúdo e SEO, tem cada vez mais importância.

Pacotes por assinatura

As empresas podem adquirir os serviços por meio de pacotes por assinatura com preços acessíveis. Divididos em Bronze, Prata e Ouro, cada proposta inclui uma quantidade determinada de conteúdo.

Para este serviço, o valor mensal parte de R$ 1.350 – os pacotes incluem, desde a sua versão mais básica, a produção de uma newsletter por mês para disparo para clientes e parceiros. Em outra modalidade, a empresa comprará pacotes de visualizações de seus conteúdos no site do Estadão, com assinaturas de exposição partindo de R$ 750 ao mês.

O cliente também pode definir o tempo de contratação do pacote do Blue Studio Express: mensal, semestral ou anual, com descontos progressivos concedidos para relações comerciais de prazo mais longo.

Conteúdo com agilidade

Ao assinar o pacote, o empreendedor deve preencher um relatório com as principais informações da marca, para que o Blue Studio Express sugira os temas mais relevantes para textos ligados à empresa.

Assim que as sugestões da equipe do Blue Studio Express são aprovadas, a equipe já começará a produzir conteúdo. Tudo será enviado ao cliente para revisão e aprovação antes da publicação final – seja no site da própria marca ou no portal do Estadão. A empresa pode usar o conteúdo em outros canais digitais, como blogs, redes e intranet.

O site do Blue Studio Express oferece ainda um “tira-dúvidas” para os empreendedores. Além disso, um canal de comunicação direta também está disponível para questões mais específicas.