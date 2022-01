Bluefit desiste de IPO na B3 após alta de juros e falta de apetite de investidores

A rede de academias Bluefit anunciou nesta segunda-feira, 31, a desistência de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3. A empresa, que planejava captar cerca de R$ 600 milhões, segundo fontes, já havia suspendido a operação em setembro do ano passado, quando o mercado interno azedou. A ideia era tentar emplacar a oferta neste começo de 2022, mas com o cenário ainda bastante complicado para entrantes na Bolsa, sem apetite dos investidores por novas ações, por causa da alta de juros aqui e lá fora, a Bluefit desistiu do IPO.

No ano passado, a Bluefit chegou a cortar o preço almejado em sua oferta em 20%. No entanto, isso não foi o suficiente para atrair mais investidores para a abertura de capital na bolsa. Todo o dinheiro da oferta inicial da Bluefit iria para o caixa da empresa e seria usado para abertura de lojas e eventuais aquisições.

Só em janeiro, foram 13 desistências de ofertas iniciais de ações, de nomes como Madero, a rede de supermercados chilena Cencosud e a empresa de cosméticos e perfumes Coty. Essas operações, segundo as fontes, tinham potencial de movimentar R$ 15 bilhões.

Há ainda uma série de ofertas suspensas, como a da Captalys, plataforma digital de infraestrutura de crédito, que engavetou a oferta até março, na expectativa de melhora do mercado. A empresa, que é comandada por mulheres, pretende usar os recursos captados no IPO para bancar aquisições e ainda investir na expansão orgânica.

Após uma boa fase em 2021, quando as empresas captaram R$ 596 bilhões no mercado de capitais, o mercado projeta um movimento menor neste ano devido ao período eleitoral e ao juro mais alto.