BMW investe R$ 500 mi em fábrica brasileira para produzir dois novos modelos, e outro está a caminho

Seis meses após o lançamento na Europa das novas versões dos utilitários-esportivos X3 e X4, a fábrica da BMW do Brasil em Araquari (SC), também vai iniciar a produção dos novos modelos. Além disso, o presidente do BMW Group para a América Latina, Alexander Wehr, anunciou que um carro ainda inédito também será fabricado no País “no futuro próximo”.

Ele não deu detalhes sobre o produto, que será revelado em breve pela matriz alemã, mas adiantou que não se tratar de um modelo híbrido ou elétrico

Leia Também Setor de transporte busca tecnologias além do carro elétrico para zerar emissões

O executivo informou ainda que a filial brasileira receberá investimento de R$ 500 milhões a ser aplicado nos próximos três anos na linha de produção na área de engenharia.

Desde sua inauguração, em 2014, a fábrica soma R$ 1,8 bilhão em aportes, incluindo o anunciado ontem. “Reforçamos nosso comprometimento com o Brasil, um mercado estratégicos para nós”, disse Wehr.

Segundo ele, problemas como câmbio valorizado e inflação não alteram planos do grupo. “Volatilidade é o novo normal para a América Latina e o Brasil; faz parte do jogo.”

As três versões dos novos SUVs a combustão vão substituir as atuais em produção atualmente do X3, iniciada em 2015, e do X4, que começou em 2016. Aksel Krieger, presidente do BMW Group Brasil, informou que um deles, o X4 M40i, será o veículo mais potente e tecnológico feito no País, com motor de 387 cavalos. A fábrica também produz o sedão Série 3 e o SUV X1.

Sem produção de BMW elétricos, por enquanto

Sobre a produção local de carros elétricos e híbridos – hoje importados – Wehr afirmou que a BMW acompanha a evolução do mercado brasileiro e que a fábrica de Santa Catarina é flexível e está pronta para produzir modelos com qualquer tipo de tecnologia, mas não há nenhuma previsão no momento para a produção local desse tipo de modelo. Disse ainda que o grupo estuda o uso de etanol em modelos híbridos da marca.

A fábrica brasileira emprega atualmente 700 funcionários e tem capacidade para produzir anualmente 32 mil veículos, e este ano deve atingir 10 mil unidades, volume previsto para ser repetido em 2022. A marca atualmente lidera o mercado de carros premium no País.

Krieger explicou que a falta global de semicondutores afetou a produção local, mas bem menos do que outras empresas, pois o grupo mantém estratégia de fornecimento mais diversificada, não dependendo portanto de um único fornecedor.